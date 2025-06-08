فنربخشة التركي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي السعودي في الصيفية

أفادت تقارير صحفية تركية، أن نجم النادي الأهلي السعودي، يحظى باهتمام كبير من جانب نادي فنربخشة التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ووقع الأهلى مع المدافع البرازيلي الدولي، روجر إيبانيز، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 17 مليون يورو، فى أغسطس 2023 قادما من روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها نحو 28.50 مليون يورو.

فنربخشة يستهدف إيبانيز لاعب الأهلي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “fotomac” التركية الشهيرة، فإن نادي فنربخشة يسعى للتعاقد مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، المحترف في صفوف النادي الأهلي السعودي، في الفترة الصيفية المقبلة.

ونوه التقرير الصادر من الصحيفة التركية بأن إدارة نادي فنربخشة، الذي يقوده فنيًا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قد تبدأ مفاوضاتها مع الأهلي الأيام المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النادي الأصفر والأزرق لديهم الرغبة في التعاقد مع إيبانيز بنظام الإعارة، حتى نهاية موسم 2025/2026، وذلك بعد أن يتم دراسة الأمر بين المسؤولين بالنادي التركي.

موقف إيبانيز من الرحيل عن الأهلي

وكان أندي ماتيولي وكيل أعمال روجر إيبانيز قج أكد عدم وجود رغبة من اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق السعودي.

وأكد وكيل اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، أنه سعيد بتواجده في المملكة العربية السعودية، ولا يفكر في إنهاء عقده.

ماذا قدم إيبانيز مع الأهلي السعودي

وشارك المدافع البرازيلي روجر إيبانيز هذا الموسم 2024/2025 مع الأهلي في 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وساهم في صناعة هدف آخر.

وساهم إيبانيز بدور كبير في تتويج الراقي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، بالفوز على كواساكي فرونتال الياباني في النهائي، بهدفين دون رد.