فلومينينسي.. البرازيلي يختلف كثيرًا عن اتحاد جدة.. الأهلي عليه الحذر (تقرير تحليلي)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوزًا مستحقًا على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023/2024.

جاء فوز على الأهلي على العميد بعد مستوي فني كبير قدمه لاعبي المارد الأحمر، حيث تقدم الدولي التونسي علي معلول بالهدف الأول من ركلة جزاء، بينما ضاعف زميله حسين الشحات النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، بعدما وضع الكرة على يسار حارس الاتحاد.

فيما سجل إمام عاشور الهدف الثالث، بينما قلص الدولي الفرنسي كريم بنزيما النتيجة، بعدما سجل هدفًا مع نهاية المباراة لاتحاد جدة.

ويضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023، بعدما حقق الفوز على النمور.

نقاط قوة الفريق البرازيلي

يعد فلومينينسي البرازيلي مختلف تمامًا عن اتحاد جدة من حيث طرق اللعب والمستوي الفني للاعبيه، حيث تتمثل قوة الفريق البرازيلي الفنية في ترابط الفريق، حيث تجد الفريق يدافع ككتلة واحدة ويهاجم أيضًا ككتلة واحدة، بالإضافة إلى اعتماده على الضغط العالى في أجزاء كثيرة من المباراة والضغط بأكثر من لاعب على حامل الكرة.

كما أن العملاق البرازيلي يمتاز بإمتلاكه لعدد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية وعلى رأسهم “كينو” لاعب بيراميدز السابق والموهبة خيرمان كانو.

ويلعب فلومينينسي بطريقة اللعب المعروفة 4/2/3/1، لكن في داخل الملعب تجد هذه الطريقة تتحول بناءًا على قدرات الخصم، ففي نهائي كوبا ليبرتادورس عندما كان يلعب أمام بوكا كان يضع خمس في خط الظهر وأحيانًا 6 كمان، ويهاجم بثلاثة لاعبين فقط، وفي الهجوم بيثبت 3 في الخلف ويكون هناك لامركزية في الوسط والهجوم.

بينما يمتاز لاعبي فلومينينسي بأن لديهم قدرات بدنية عالية، لكن ما يؤخذ على هذا الفريق ارتفاع معدل الأعمار “28” عامًا، ليكون ثاني أعلى معدل أعمار في نسخة كأس العالم للأندية 2023.

نقاط ضعف فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة الأهلي

يوجد عدد من السلبيات ونقاط الضعف لدي الفريق البرازيلي، والتي تكمن في الجبهة اليسرى، حيث يكون فيها الدولي مارسيلو، فبسبب تقدمه في العمر لا يستطيع خوض المباراة لمدة 90 دقيقة بسبب عامل السن.

بالإضافة إلى ضعف خط الوسط في العديد من المباريات، وحال نجح الأهلي في استغلال الهجمات المرتدة السريعة ستكون سلاح قوي أمام هذا الفريق.

ويُعاني الفريق البرازيلي على صعيد النتائج المحلية، حيث خسر من جريميو وبالميراس، مما يجعله يُفكر في خوض كأس العالم للأندية لتصحيح المسار وإسعاد جماهيره.