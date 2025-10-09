فضيحة في معقل مانشستر يونايتد.. وإدارة النادي تعلق على الأمر

في واقعة مثيرة حدثت في أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل نادي مانشستر يونايتد، شهد الملعب واقعة محرجة جديدة بعد أن عُثر على فأر في منطقة جماهير الضيوف خلال مباراة الفريق أمام سندرلاند يوم السبت الماضي، في مشهد أثار الجدل مجددًا حول الحالة المتدهورة للمرفق التاريخي.

وقال تقرير صادر عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أحد مشجعي سندرلاند التقط صورة للفأر داخل كأس بلاستيكي وشاركها عبر منصة “إكس”، ساخرًا من تراجع مستوى النظافة في الملعب الذي يوصف بأنه “بيت الفئران” مؤخرًا.

جاءت هذه الواقعة بعد أن حصل أولد ترافورد العام الماضي على تصنيف نظافة بنجمتين فقط، عقب تقارير صحية كشفت وجود فضلات فئران في سبع مناطق داخل الملعب، بما في ذلك أجنحة الضيافة والمقاهي.

وعلق متحدث باسم مانشستر يونايتد مؤكدًا أن النادي يمتلك نظامًا صارمًا لمكافحة الآفات مع عمليات تفتيش أسبوعية لضمان نظافة مناطق تقديم الطعام، منوهًا إلى أنه يتم التعامل “الفوري والمناسب” مع أي حوادث من هذا النوع.

ويعاني أولد ترافورد منذ مواسم من مشكلات بنيوية متكررة، أبرزها تسرب المياه من السقف خلال المباريات، وسط مساعٍ من إدارة النادي لوضع خطة لتجديد أو إعادة بناء الملعب بتكلفة قد تصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني.