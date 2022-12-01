فضيحة جنسية تهز غرفة ملابس المنتخب الصربي في مونديال كأس العالم قطر 2022 

قامت بعض التقارير الإعلامية بالكشف عن حدوث مشاكل وأزمات داخل غرف ملابس منتخب صربيا الذي يشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بسبب فضيحة جنسية وبطلها هو مهاجم اليوفي اللاعب ” دوشان فلاهوفيتش ”

وبالرغم من أن نجم اليوفي يعد من القوام الأساسي للمنتخب الصربي، إلا أنه لم يقم بالمشاركة خلال المواجهتين الماضيتين سوى 24 دقيقة فقط خلال مباراة البرازيل، وهو ما جعل الجميع يتساءل حول أسباب استبعاد نجم المنتخب الصربي.

وخلال أحد التقارير التي تم نشرها في الصحيفة الشهيرة ” Vecernji ” والتي أكدت على وجود استياء ودهشة كبيرة داخل صفوف المنتخب الصربي، وفقدان المدرب العام لمنتخب صربيا السيطرة، وذلك بسبب وجود فضيحة جنسية تتعلق باللاعب فلاهوفيتش والذي يملك من العمر 22 عام مع زوجة زميله بالمنتخب ” بريدراج راجكوفيتش “، وقد أفادت التقارير أيضًا عن وجود علاقات آخرى مع زوجات وصديقات لاعبين آخرين بالمنتخب الصربي.