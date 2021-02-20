فريق فرانكفورت يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويٌسقط بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

فجر فريق آينترانخت فرانكفورت مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه بطل العالم بايرن ميونيخ اليوم خارج أرضه بهدفين مقابل هدف في الدوري الألماني، وتعد هذه هي الهزيمة الثانية لبطل العالم بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم وذلك بعد الهزيمة بأربعة أهداف أمام هوفنهايم قبل أشهر.

وكان الفريقان قد التقيا اليوم في ملعب “كومرزيناك أرينا” معقل فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الألماني بوندسليغا، ودخل البايرن المباراة متصدراً للدوري بـ 49 نقطة بنما حل فرانكفورت في المركز الرابع، وتجدر الإشارة الى أن فرانكفورت يمر بموسم رائع هذه الأيام.

سجل دايتشي كامادا هدف اللقاء الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء قبل أن يسجل الألماني أمين يونس الهدف الثاني في الدقيقة 31 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بنتيجة 2 – 0، وفي الدقيقة 53 سجل ليفاندوفسكي الهدف الأول للبايرن لتنتهي المباراة بفوز فرانكفورت بهدفين مقابل هدف.