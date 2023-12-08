فريق الهلال يتوج بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للرجال

قام الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس «اللجنة الأولمبية والبارالمبية» بالمملكة العربية السعودية، ومدير «دورة الألعاب السعودية»، بتتويج فريق الهلال بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للرجال، والتي تمت في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وذلك عقب فوزه المثير على النصر في المباراة النهائية بنتيجة 82 – 68، وسط حضور جماهيري كبير، كما فاز فريق أُحد بالميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 78 – 62 وكان ذلك في مباراة تحديد المركز الثالث.

فريق جدة يونايتد

كما حافظ فريق جدة يونايتد على لقب كرة السلة للسيدات، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق العاصمة، في مباراة حماسية والتي امتدت للشوط الإضافي، وذلك بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 47 – 47، لتُنهي لاعبات جدة يونايتد المباراة بنتيجة 67 – 62، وسلَّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي رئيس الميداليات للفائزات، وكان ذلك بحضور مدير الفعاليات والشركات بالاتحاد الدولي لكرة السلة جناسيو سوريانو، كما حصل فريق الاتحاد على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق الهلال بنتيجة 51 – 41 في مباراة تحديد المركز الثالث.

منافسات فنون القتال المختلطة

وفي ختام منافسات فنون القتال المختلطة انتزع مالك الميدالية الذهبية لوزن 61.2، كما حصل العباس الحداد على الميدالية الفضية، وحصد سعد آل رايح وفواز الشواف على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات وزن 70.3 كجم، حصل محمد مفريج على الميدالية الذهبية، ثم أحمد المفرج الذي حصل على الميدالية الفضية، وحصل إبراهيم باجنيد وحمد عضيب على الميدالية البرونزية، في حين حصل أحمد البراهيم على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 83.9 كجم، وحصل محمد أسوم على الفضية، وظفر بالبرونزية عبد العزيز شاكر وراكان المختار.

أما عن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة قدم الصالات للصم أسفرت النتائج على فوز فريق مركز الصم بالقطيف على مركز الصم ببيشة بنتيجة 4 – 0، كما تغلب فريق مركز الصم بمكة المكرمة على فريق مركز الصم بالطائف بنتيجة 6 – 0، في حين تخطى فريق مركز الصم بحائل نظيره نادي الصم بالرياض بنتيجة 8 – 5.