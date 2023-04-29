فريق الخليج السعودي يتفوق على فريق الفيحاء بفارق ثلاثة أهداف دون رد

عاد فريق الخليج السعودي لنغمة انتصاراته بعد غياب طوال ال 7 جولات الماضية، حيث فاز على مضيفه فريق الفيحاء بفارق ثلاثة أهداف دون رد، لتكون النتيجة «3-0»، وذلك يوم أمس الجمعة على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من دوري روشن السعودي.

وتقدم بالهدف الأول لصالح الفريق “اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي” «23» عن طريق ضربة جزاء، ومن ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب البرتغالي “فابيو مارتينيز ” في الدقيقة ال «54»، و من ثم أحرز الهدف الثالث اللاعب الجابوني “أندريه بوكو ” في الدقيقة ال «67».

ورد فريق الخليج بهذا الانتصار اعتباره أمام فريق الفيحاء بعدما خسر أمامه بنتيجة “1-2” في الدور الأول، كما أنه بذلك يكون قد عوض تعثره في آخر 7 جولات «5 خسائر وتعادلين»، ورفع رصيده إلى ال 20 نقطة، لكنه لا يزال في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

ومن ناحية أخرى، فقد ظل فريق الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة بعدما خسر للمرة الثانية على التوالي.

ويشارك الفريقان “الخليج والفيحاء” في منافسة جديدة في الدوري في يوم الثلاثاء المقبل، حيث أنه سوف يستقبل فريق الخليج ضيفه فريق الاتفاق، بينما سيكون فريق الفيحاء ضيفا على فريق الطائي لخوض الجولة رقم ٢٥.