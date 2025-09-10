أخبار الرياضة

فرنسا ضد أيسلندا.. مبابي يقود الديوك لفوز صعب بحديقة الأمراء

آياتي خيري

نجح منتخب فرنسا في حصد فوزا صعبا على نظيره منتخب أيسلندا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية “باريس”، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب فرنسا

فرنسا ضد أيسلندا

جاءت البداية عبر منتخب أيسلندا الذي نجح في خطف تقدمًا مبكرا عن طريق أندرى جوديونسن في الدقيقة 21، وتعادل كيليان مبابى من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، وجاء برادلى باركولا بهدف الفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة 62، وتلقى تشوامينى بطاقة حمراء في الدقيقة 68 ليكمل الديوك المباراة بـ10 لاعبين.

تصفيات كأس العالم

وبهذه النتيجة يستمر منتخب فرنسا بانتصاراته فى تصفيات كأس العالم بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة مبكرًا برصيد 6 نقاط.

وخسر منتخب فرنسا لجهود عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب الإصابة، وبحسب تقارير صحفية فإن عثمان ديمبيلي من المتوقع أن يغيب لمدة ما بين 4 إلى 6 أسابيع بسبب إصابة عضلية.

