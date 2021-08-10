فرنسا بأكملها تعيش أجواء مليئة بالتوتر وميسي لم يتخذ قراره بعد مع إدارة نادي باريس سان جيرمان

بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالفعل العد التنازلي لتوقيع اللاعب الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي للانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي، وعلى الرغم من أجواء التوتر التي يعيشها جميع محبي ليونيل ميسي وكذلك نادي باريس سان جيرمان إلا أن ميسي لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن خطوته التالية، وهذا الأمر جعل الجميع في حيرة من أمرهم ومعظم الجماهير الإسبانية والفرنسية ومن جميع أنحاء العالم يتساءلون هل سيوقع ميسي العقد مع فريق باريس سان جيرمان أم سيقوم بتغيير وجهته إلى نادي آخر.

بينما ينتظر الجميع في العاصمة الفرنسية “باريس” وصول اللاعب الأرجنتيني إلا أن ليونيل ميسي ما زال في منزله في “كاستيلديفيلس”، ويبدو أنه ما زال يواصل التفكير في كل شيء بهدوء قبل أن يقرر مصيره، وعلى الرغم من ذلك إلا أن جميع الأطراف تعتقد أنهم وصلوا إلى أكثر الساعات حسماً فيما يخص المناقشات، كما أنهم يعتقدوا أن المفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني للانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي قد تنتهي قريباً وتحديداً خلال الساعات القليلة القادمة.

وتلقى ليونيل ميسي عرضاً رسمياً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد الماضي الموافق 8 أغسطس ويبدو أن اللاعب ما زال يفكر في هذا العرض بهدوء تام، حيث أن هناك الكثير من الأندية الأوروبي الكبيرة التي طرقت على بابه للحصول على توقيع والاستفادة من خبراته الكروية الكبيرة، لكن كل شيء يشير إلى أن كل هذه العروض جاءت بعد فوات الأوان وأن ميسي من المرجح أن يجتمع مجدداً مع صديقه السابق نيمار دا سيلفا في “بارك دي برينس”.

في الجانب الآخر يبدو أن إدارة نادي باريس سان جيرمان حرصة للغاية على إغلاق باب المفاوضات والإعلان عن وصول اللاعب الأرجنتيني ميسي، ولكن ميسي لا يرغب في الإسراع عن اتخاذ قراره الأخير والذي يتعلق بمصيره الكروي، حيث أن رحيله عن نادي برشلونة الذي قام بضمه واحتضانه إليه منذ الصغر يعتبر صدمة محزنة بالنسبة للاعب ميسي خاصة أن القرار لم يتخذه بنفسه بل اتخذته إدارة النادي الجديدة نظراً لسوء الأحوال المالية التي يمر بها النادي خلال الوقت الراهن.

وخلال الوقت الحالي تعيش فرنسا بأكملها وقتاً عصيب بسبب أجواء المفاوضات التي يعيشها نادي باريس سان جيرمان واللاعب ليونيل ميسي، ولكن هناك ثقة كبيرة بين المواطنين الفرنسيين في أن كل شيء سوف يسير كما هو مخطط له وأن ميسي سيرتدي قميص باريس سان جيرمان، ويتوقعون حدوث ذلك اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء، ولكن خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الكشف عن قرار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.