“فرصة لاختبار مانشيني”… موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية والقنوات الناقلة

استعدادًا لمشهد جديد ومثير، يتجه المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني لإثبات ذاته في أولى مبارياته مع المنتخب السعودي، أمام أعين جماهير “الأخضر” المتشوقة، وستكون هذه المباراة ودية ذات طابع خاص، حيث ستجمع بين منتخب السعودية والمنتخب الكوستاريكي القوي والمنافس، وهكذا سيكون للجمهور فرصة لاختبار نيات مانشيني واستراتيجيته في هذه المواجهة الودية.

صورة لشعار منتخب السعودية وكوستاريكا من أجل وصف مباراتهم الودية القادمة - مصدر الصورة: مصممة خصيصاً لموقع نجوم مصرية

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية سيكون يوم الجمعة، الموافق 8 سبتمبر، وستقام المباراة على أرض ملعب سان جيمس بارك، وسيتم بدء المباراة عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ستكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية هي قنوات الشركة الرياضية السعودية، SSC، حيث يمكنكم متابعة المباراة بكل حماس على شاشتها.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

وفيما يخص التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي، يبدو أن المدرب روبرتو مانشيني سيعتمد على التشكيل التالي:

التشكيل: 4-5-1.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – سلطان الغنام – أحمد شراحيلي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – سالم الدوسري – عبد الرحمن غريب – محمد كنو.

خط الهجوم: فراس البريكان.

ستكون هذه المباراة فرصة مثالية للجمهور لمتابعة تطورات المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني واختبار أداء الفريق قبل المشاركة في المنافسات الرسمية المقبلة.