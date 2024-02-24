فرانك كيسي يزين تشكيل أهلي جدة أمام الطائي

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الطائي، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت القاهرة.

لاعبو أهلي جدة - مصدر الصورة: جوجل

وتصدر النجم الجزائري رياض محرز، تشكيل أهلي جدة لمواجهة اليوم أمام الطائي، رفقة النجم الإيفواري فرانك كيسي، الذي توج مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية، على حساب نيجيريا.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بفارق 16 نقطة عن الهلال متصدر البطولة المحلية.

ويسعى أهلي جدة مع مدربه يايسله لتصحيح المسار بعدما خسر في الجولة الماضية بالدوري المحلي أمام نظيره الأخدود بنتيجة 2-3.

أما الطائي يأتي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن الحزم صاحب المركز الأخير.

ونشر حساب أهلي جدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق، والتي جاءت على النحو التالي:

إدوارد ميندي، علي مجرشي، ديميرال، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد، محمد المجحد، فرانك كيسي، رياض محرز، روبرتو فيرمنيو، فراس البريكان، سان ماكسيمان

أما حساب الطائي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر تشكيلة الفريق لمواجهة أهلي جدة، وجاءت على النحو التالي: