فتح الآن.. رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الاتحاد والأهلي

أعلن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، حيث يعتبر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر هو المرحلة الأولى للحصول على تذاكر المونديال، وستتبقى مرحلتين جديدتين سيتم طرح تذاكر أخرى لحضور المباريات.

تصميم لطرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية الخاص بنادي الاتحاد - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على تويتر.

وتم طرح مباريات كأس العالم للأندية عبر الموقع الرسمي الخاص بالفيفا، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على التذاكر، وتتوفر مباراتي الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح البطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية، بجانب المباراة الثانية التي ستجمع الفائز من المباراة السابقة ضد الأهلي المصري.

ويمكنكم الآن حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للفيفا واختيار المباراة التي ترغب في الحصول على تذاكرها، واتباع خطوات الشراء.

