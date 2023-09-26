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فتح الآن.. رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الاتحاد والأهلي

محمود محمد عبد العال

أعلن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، حيث يعتبر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر هو المرحلة الأولى للحصول على تذاكر المونديال، وستتبقى مرحلتين جديدتين سيتم طرح تذاكر أخرى لحضور المباريات.

تصميم لطرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية الخاص بنادي الاتحاد - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على تويتر.

تصميم لطرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية الخاص بنادي الاتحاد - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على تويتر.

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رابط تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

وتم طرح مباريات كأس العالم للأندية عبر الموقع الرسمي الخاص بالفيفا، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على التذاكر، وتتوفر مباراتي الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح البطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية، بجانب المباراة الثانية التي ستجمع الفائز من المباراة السابقة ضد الأهلي المصري.

ويمكنكم الآن حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للفيفا واختيار المباراة التي ترغب في الحصول على تذاكرها، واتباع خطوات الشراء.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

ويفتتح الاتحاد السعودي مباريات كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم 12 ديسمبر المقبل، وتستمر البطولة حتى يوم 22 من الشهر ذاته، عندما تقام المباراة النهائية، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة الفريقان التاريخ
الدور الأول
“المباراة الافتتاحية”		 الاتحاد السعودي – أوكلاند سيتي 12 ديسمبر 2023
الدور الثاني الأهلي – الفائز من الاتحاد وأوكلاند 15 ديسمبر 2023
الدور الثاني أوراوا ريد دايموندز – كلوب ليون 15 ديسمبر 2023
نصف النهائي 1 بطل كوبا ليبرتادوريس – الفائز من مباراة الأهلي ضد “الاتحاد أو أوكلاند” 18 ديسمبر 2023
نصف النهائي 2 كلوب ليون أو أوراوا – مانشستر سيتي 19 ديسمبر 2023
مباراة تحديد المركز الثالث الخاسر من نصف النهائي 1 – الخاسر من نصف النهائي 2 22 ديسمبر 2023
النهائي الفائز من نصف النهائي 1 – الفائز من نصف النهائي 2 22 ديسمبر 2023
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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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