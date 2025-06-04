فتحي سند ينتقد عبث اللوائح: بطولة واحدة.. واحتفالات متعددة!

وجه الناقد الرياضي فتحي سند انتقادات لاذعة لحالة الفوضى التي تشهدها الكرة المصرية، في ظل ما وصفه بـ”المشهد العبثي” الناتج عن غياب الوضوح في اللوائح، وتكرار المجاملات لنادي بعينه.

وعبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، كتب فتحى سند قائلاً :

أكبر دليل على أن اللوائح المنظمة لمسابقات كرة القدم في مصر تعاني من الترهل وغياب الحسم، هو تكرار مشهد احتفال أكثر من فريق ببطولة واحدة في توقيت واحد.

وأضاف : هذا السيناريو تكرر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية. ففي موسم 2005 وحده، شهدنا أزمتين؛ الأولى بين الأهلي والزمالك، والثانية بين الأهلي وإنبي، ثم مؤخراً المواجهة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز.

وأشار سند إلى أن الطريف – بحسب وصفه – أن كل طرف يفسر اللوائح وفقًا لمصلحته، مدعوماً بجماهيره سواء عن قناعة أو بعاطفة، مؤكدًا أن بعض تلك الأزمات تُغلق محلياً دون حسم، بينما يتصاعد بعضها الآخر إلى ساحات القضاء والمحاكم الدولية.

واختتم بقوله: في النهاية، تبقى هذه الوقائع مجرد قصص وأحداث تصلح لأن تُروى تحت عنوان عريض: ولا مؤاخذة.. فرجة!”.