فتحى سند يعلق على المشهد المرتبك فى الكرة المصرية
علق الناقد الرياضي فتحي سند على المشهد المرتبك الذي تعيشه كرة القدم المصرية، في ظل ما اشار اليه بما وصفه بـ”مجاملة نادي واحد على حساب المنظومة الكروية المصرية”.
وأكد أن هذا الأمر بات ينعكس سلبياً على المنتخبات الوطنية، وآخرها إلغاء معسكر المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وقال سند، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” :
الناس ” اللى عاوزين يعملوا كورة
” لعبوا “ودى .. فى توقف يونيو ..السنغال فى انجلترا والجزائر فى السويد ..وتونس فى المغرب ..وكلهم باللاعبين الدوليين
.ولم يلعب منتخب مصر !
..(حصل أيام ” ..حسام البدرى ..!!)
..ملحوظة : ميسى ..قاد الأرجنتين فى بيونسيه ايرس امام كولومبيا فى تصفيات كاس العالم .. ويعود اليوم لانتر ميامى قبل ثلاثة أيام من افتتاح بطولة أندية العالم !!