“فان دايك” يتفوق على ميسي و رونالدو و يقتنص جائزة الأفضل في أوروبا

تمكن اللاعب فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي و منتخب هولندا من اقتناص جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، من المرشحين الأخرين البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، و الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

و جاء ذلك في الحفل الذى اقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في إمارة موناكو الفرنسية، لاختيار جوائز الأفضل في أوروبا للموسم الماضي 2018 – 2019، على هامش سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، و كانت منح جائزة أفضل لاعب في أوروبا بناءً على تصويت من المدربين والصحفيين، وذلك وفقًا لمشاركة اللاعبين مع أنديتهم ومنتخب بلادهم.

كما تمكن صخرة دفاع الريدز فيرجيل فان دايك من حصد لقب أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019، وذلك بعدما تمكن من الفوز مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الماضية على حساب فريق توتنهام الإنجليزي في نهائي البطولة بهدفين نظيفين ، و قام بدور كبير مع فريقه مكنه من انهاء الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

و نجح فان دايك في حصد لقب كأس السوبر الأوروبية مع فريقه ليفربول الإنجليزي على حساب مواطنه تشلسي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية، كما كان له دور كبير في قيادة منتخب بلاده ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

أما عن جائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019، كانت من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذى لم يحالفه الحظ في التتويج بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، أما عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو خرج من الحفل بلا ألقاب.

و منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2019 للاعب برشلونة الإسباني فرانك دي يونغ، بينما تم منح جائزة جائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2019، لحارس مرمي فريق ليفربول الإنجليزي أليسون بيكير، فيما حصلت مدافعة فريق ليون و منتخب إنجلترا لوسي برونز علي جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2019.