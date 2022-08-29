فالفيردي يضيف رقمًا قياسيًا جديدًا لكتيبة ريال مدريد

يواصل لاعبي ريال مدريد إبداعهم وإمتاعهم لجمهور الميرنجي وعشاقه في اسبانيا والعالم بشكل عام، حيث جاء لاعب أخر بعد كريم بنزيما برقم قياسي جديد وهو لاعب الوسط الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، والذي نجح في تحقيق رقم مميز رفقة الملكي، وذلك بعد مشاركته في مباراة الميرينجي ضد إسبانيول، في كورنيا إيلبرات، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

فالفيردي يشارك في فوز ريال مدريد



وخاض فالفيردي مواجهة ريال مدريد ضد إسبانيول والتي نجح الملكي في حسمها على حساب إسبانيول بثلاثية لهدف، في لقاء إقتنصه ريال مدريد في اللحظات الأخيرة بفضل الهدفين اللذين حملا توقيع الفرنسي كريم بنزيما.

رقم قياسي جديد بتوقيع فالفيردي

وجاء الانتصار الذي حققه ريال مدريد على إسبانيول بالفوز رقم 100 لفالفيردي في مسيرته مع ريال مدريد بالكامل، ولايخفى على أحد أن معظم مبارياته التي فاز فيها مع الميرينجي كانت في الدوري المحلي بواقع 74 انتصاراً.

كما حقق مع الميرنجي 15 فوزًا في دوري أبطال أوروبا و7 في كأس الملك، اما في السوبر الإسباني، نجح فالفيردي في تحقيق الفوز مع ريال مدريد في ثلاث مواجهات، بينما حقق الفوز مع الريال في مناسبة يتيمة بالسوبر الأوروبي، وكان ذلك أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني مؤخراً.