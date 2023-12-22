فاسكيز يُنقذ ريال مدريد بهدف قاتل أمام ألافيس.. والملكي يتصدر الليجا (شاهد)

حقق ريال مدريد فوزًا في اللحظات الأخيرة على نظيره ديبورتيفو الأفيس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف ريال مدريد القاتل قي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وذلك عن طريق لوكاس فاسكيز.

هدف فوز ريال مدريد على ألافيس

وسيطر ريال مدريد على مجريات المباراة، حيث أضاع لاعبوه عدد من الفرص الخطيرة والمؤكدة للتهديف، قبل أن ينجح فاسكيز في التسجيل في الوقت القاتل من عمر المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااجل | ريال مدريد يتصدر الدوري الاسباني 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 pic.twitter.com/FZy0GFXO2w — سهم (@1SMi_) December 21, 2023

تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم للمرة الأولي بالتساوي في النقاط مع جيرونا برصيد 45 نقطة، لكن الملكي جاء في المركز الأول بعدما أحرز أهداف أكثر من جيرونا.

فيما يحل برشلونة في المركز الثالث ب 38 نقطة، وأتلتيكو مدريد رابعًا ب 35 نقطة، بينما أتلتيك بيلباو في المركز الخامس بنفس رصيد الروخيبلانكوس 35 نقطة.

مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

ردة فعل الدكة بعد تسجيل فاسكيز للهدف 🔥🔥pic.twitter.com/yRvdbRgVRI — BlancosGlobal (@Blancos_Global) December 21, 2023

في سياق متصل، يرغب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في الحصول على مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث يأمل في ترك الفريق بطلًا لليجا، بعدما حقق برشلونة لقب الموسم الماضي 2022/2023.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أتم اتفاقه مع أنشيلوتي على قيادة منتخب السيلساو خلال الموسم المقبل استعدادًا لبطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم 2026.

بينما أكدت تقارير إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرغب في أن يكون تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن هو خليفة أنسيلوتي القادم في قلعة السنتياجو بيرنابيو.