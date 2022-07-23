أخبار الرياضة

فاركو يعلن موقفه من شراء الحارس محمد صبحي

أحمد منصور

تألق الفترة الأخيرة اللاعب محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو والزمالك السابق، وشهد هذا الموسم تقديم الحارس أداء جيد جعلته ينضم للمنتخب المصري والمشاركة في بطولة أمم لإفريقيا مع المنتخب الأول، وأُعير اللاعب من نادي الزمالك المصري الموسم الماضي بنية البيع الموجود في العقد حيث يحق لنادي فاركو شراء الحارس الشاب.

فاركو يعلن موقفه من تجديد الحارس محمد صبحي

مدير الكرة في نادي فاركو يعلن رغبة النادي في شراء صبحي

وأعلنت إدارة نادي فاركو أن النادي يعتزم شراء اللاعب محمد صبحي، حيث قال عاطف حنفي مدير الكرة في نادي فاركو في مداخلة تليفونية عبر برنامج الريمونتادا: “هناك نية لدينا بتفعيل بند الشراء في عقد الحارس بعد انتهاء الموسم الحالي، خاصة أنه لاعب مميز ومستقبل حراسة المرمى في مصر بجانب محمود جاد حارس مرمى انبي”، وعلق على مباراة انبي قائلاً: “تعرضنا لموقف صعب للغاية بغياب الـ3 مهاجمين الأساسيين بالفريق لإصابات طويلة، مثل عمرو جمال وسيف تيري ورزقي حمرون واضطررنا للاعتماد على الشباب”.

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فاركو يعلن موقفه من تجديد الحارس محمد صبحي

موقف نادي فاركو في الدوري المصري

وفاز نادي فاركو على فريق انبي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين ليحتل فاركو المركز برصيد 35 نقطة من 26 مباراة خاضها الفريق، ويأمل الجهاز الفني في اكمال المسيرة والصعود نحو مراكز أفضل وإنهاء الدوري في مركز جيد حيث يعتبر هذا الموسم هو الأول للفريق في دوري الأضواء والشهرة الدوري المصري الممتاز.

أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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