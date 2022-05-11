“فات وقت العتاب” قرارات حاسمة من مرتضى منصور ورسالة لحلمي طولان

أدلى الأستاذ مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة تصريحات عقب الخسارة من فريق إنبي في الدوري المصري.

وذلك أثناء مداخلة هاتفية في ساعة متأخرة من صباح يوم الأربعاء 11 مايو، مع برنامج “في الجول” الذي تبثه قناة “الحدث اليوم”.

مرتضى منصور يوجه رسالة إلي حلمي طولان

وجه رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رسالة إلي المدير الفني لنادي إنبي “حلمي طولان” أوضح فيها إنه زملكاوي محترم وهو يحبه علي المستوى الشخصي.

وقال منصور: أتمني أن يتعامل حلمي طولان مع مباريات الأهلي بنفس الجدية التي يلعب بها ضد الزمالك، موضحا أن طولان وعد اللاعبين بمكافآت خاصة حال الفوز على الزمالك، وهو مالا يحدث عندما يواجه الأهلي.

وأشار المحامي الشهير إلي أن فريق إنبي لو لعب كل مباريات الدوري المصري بهذا الحماس؛ فسوف يجد نفسه منافسا علي لقب الدوري.

مرتضى منصور: فات وقت العتاب

أكد مرتضى منصور أنه كان يعلم بما سوف يحدث في المباراة، مشيرا إلي فيديو قام بنشره عصر يوم مباراة الزمالك وإنبي أكد فيه علي أن هناك بعض اللاعبين ليسوا علي مستوي التركيز المطلوب.

ورفض مرتضى منصور أن يوجه أي لوم أو نقد للاعبي نادي الزمالك قائلا: فات وقت العتاب، في إشارة واضحة منه إلي أن اللاعبين المقصرين لم يعد هناك أي جدوي من محاولة بث الروح فيهم.

مرتضى منصور لايريد بن شرقي في الزمالك

في رد فعل سريع أيضا لرئيس الزمالك مرتضى منصور؛ عقب الهزيمة من إنبي بثنائية، اتخذ عدة قرارات حاسمة، أكد من خلال تلك القرارات أن هناك لاعبين أصبح الزمالك ليس في حاجة إليهم، وعلي رأسهم التونسي أشرف بن شرقي، وحارس المرمي محمد أبو جبل.

وتم نقل هذه القرارات في صورة تصريحات علي لسان الإعلامي “هاني حتحوت” في برنامج “الماتش” علي قناة صدي البلد الفضائية، عقب تغلب إنبي علي الزمالك بثنائية نظيفة.