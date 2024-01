فابريزيو رومانو: الهلال يريد حسم صفقة “رينان لودي” بأكثر من 22 مليون يورو

يجري نادي الهلال السعودي اتصالاته المكثفة من أجل عقد صفقة في مركز الظهير الأيسر مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي “رينان لودي”.

جاء ذلك في تدوينة للصحفي الرياضي الإيطالي “فابريزيو رومانو” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» تويتر سابقا، وأشار رومانو إلى رغبة الهلال القوية في ضم اللاعب صاحب الـ25 عاما بقوة لتدعيم صفوفه الخلفية بقوله “يرغب نادي الهلال في اليومين المقبلين لعقد صفقة اللاعب رينان لودي، ويأمل الهلال في إنهاء الصفقة قريبا”.

وأضاف رومانو أن الهلال مستمر في مفاوضاته مع النادي الفرنسي، وهي في تقدم مستمر.

ويعتبر رينان لودي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر صاحب خبرة كبيرة، ويشهد بذلك مسيرته الاحترافية المتنوعة.

ولعب لودي في الدوري الإسباني “أتلتيكو مدريد” و في الدوري الإنجليزي الممتاز “نوتينغهام فورست” وأخيرا لعب في الدوري الفرنسي “أولمبيك مارسيليا”.

وكان من أبرز تصريحات لودي الصحفية المثيرة للجدل، هو تصريحه حول اللاعب الجزائري رياض محرز، حيث وصفه في مقابلة مع موقع “Espin Brazil” قائلا بأنه “أصعب لاعب واجهته حتى الآن خلال مسيرتي الكروية”.

وبحسب الحساب «منبر الهلال» على منصة x، فإنه ونقلا عن إذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن رينان في طريقه إلى الهلال السعودي قادما من مارسيليا بصفقة قدرها أكثر من 22 مليون يورو، وما يتبقى فقط هو توقيع العقود.

