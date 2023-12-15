“غياب مؤكد”.. تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الوحدة في الدوري السعودي 2023
نادي الهلال السعودي يستضيف فريق الوحدة في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.
موعد مباراة الهلال والوحدة
ستقام مباراة الهلال ضد فريق الوحدة اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيصل بن فهد.
ترتيب الفريقين
نادي الهلال السعودي يتواجد في صدارة ترتيب بطولة دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة بعد مرور 16 مباراة، حقق الهلال الانتصار في 14 مباراة وتعادل في مباراتين، ولم يخسر الهلال أي مباراة حتى الان.
نادي الوحدة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.
تشكيل الهلال المتوقع لمباراة اليوم
سيغيب عن لاعب الهلال “محمد العويس” عن لقاء الوحدة بسبب عدم الجاهزية الكاملة.
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جورج جيسوس مدرب الهلال مباراة الوحدة بهذا التشكيل:
-
- حراسة المرمى: ياسين بونو.
- خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.
- خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كانو، ميشائيل.
- الهجوم: سالم الدوسري، ميتروفيتش، مالكوم.
📸 مـران اليـوم.. جمل تكتيـكيـة وتدريبـات فنّيـة ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/H3W0PSCVTi
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 14, 2023