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“غياب صلاح والنني”.. اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر في معسكر شهر مارس 2024

محمد فريد عبد العزيز

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة منتخب مصر استعداداً لمعسكر شهر مارس الجاري للمشاركة في البطولة الودية التي تضم منتخب كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، ومن المقرر أن تقام البطولة في أبو ظبي.

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب محمد صلاح بسبب طلب نادي ليفربول من الاتحاد المصري استمرار صلاح مع الفريق الإنجليزي لكي يكمل البرنامج العلاجي بشكل سليم وسريع، بينما قرر المدرب حسام حسن عدم استدعاء محمد النني لأسباب فنية.

قائمة منتخب مصر لمعسكر الإمارات

وجاءت اختيارات “حسام حسن” المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير.

المدافعين: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، مخمد شكري، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

المهاجمين: محمود تريزيجية، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد شريف، أحمد عاطف، محمد الشامي.


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.


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