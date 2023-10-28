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غياب بروزوفيتش والغنام.. التشكيل المُتوقع لنادي النصر في مباراته المهمة أمام الفيحاء اليوم

أحمد رجب

يخوض اليوم نادي النصر اليوم لقاء في غاية الأهمية حيث يلاقي نظيره نادي الفيحاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي لهذا الموسم الكروي 2023 2024، ويأمل نادي النصر في حصد ثلاث نقاط غالية للصعود في جدول الترتيب حيث يحتل النصر المركز الرابع من ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

التشكيل المُتوقع لمباراة النصر والفيحاء

احتفال لاعبي النصر بأحد الأهداف، مصدر الصورة: sporting news

تشكيل النصر المُتوقع بقيادة لويس كاسترو لمباراة اليوم

ووفقاً لبعض المصادر ظهرت ملامح تشكيل نادي النصر لمباراة اليوم أمام نادي الفيحاء بعد غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة أو الإيقاف، ويقترب النصر أن يخوض اللقاء بتشكيل يتكون من نواف العقيدي في حراسة المرمى وتيليس وعبد الله مادو وعبد الإله العمري ونواف بوشل، وفي خط الوسط يلعب فوفانا وعبد المجيد الصليهم وأوتافيو، ويلعب في الهجوم ساديو ماني وتاليسكا ورونالدو.

التشكيل المُتوقع لمباراة النصر والفيحاء
كريستيانو رونالدو في أحد المباريات، مصدر الصورة: sporting news

ويغيب عن المباراة اللاعب الكرواتي بروزوفيتش بسبب عدم جاهزيته البدنية حيث يرى المدير الفني لويس كاسترو أن اللاعب لا يزال في حالة تأهيل بدني ولا يستطيع المشاركة في المباريات، ويغيب عبد الله الخيبري للإيقاف بعد حصوله على أربعة إنذارات، بينما يغيب الغنام بسبب عقوبة لجنة الانضباط.

موعد المباراة وموقف الفريقين

ومن المُقرر أن تبدأ المباراة بين النصر والفيحاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي، وتُذاع المباراة بصورة مباشرة عبر قنوات السعودية الرياضية.

التشكيل المُتوقع لمباراة النصر والفيحاء
صورة للاعب رونالدو في أحد المباريات، مصدر الصورة: goal.com

ويحتل نادي النصر المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي الهلال، بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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