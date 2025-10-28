غيابات مؤثرة تضرب صفوف النصر قبل مواجهة الاتحاد في كلاسيكو كأس الملك

قبل ساعات من القمة المنتظرة بين النصر والاتحاد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، تلقى أنصار العالمي ضربة قوية بعدما تأكد غياب أربعة من أبرز عناصر الفريق الأساسية عن اللقاء المرتقب الذي يُقام مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة الأغلى في الكرة السعودية.

غيابات النصر أمام الاتحاد

وبحسب ما أوردته صحيفة «اليوم» السعودية، فإن فريق النصر بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس سيفتقد أربعة لاعبين من التشكيلة الأساسية، ما قد يربك حسابات الجهاز الفني في مباراة يُنتظر أن تكون نارية بين العملاقين.

ويغيب كلٌّ من عبد الملك الجابر وسعد الناصر لمواصلة برنامجهما التأهيلي بعد الإصابات العضلية التي لحقت بهما مؤخرًا، في حين خرج الثنائي سامي النجعي ومارسيلو بروزوفيتش من القائمة بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

جيسوس يرفض المجازفة ببروزوفيتش

وأشارت المصادر إلى أن المدرب جورجي جيسوس رفض فكرة إشراك النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رغم تحسّن حالته الطبية، مفضلًا منحه مزيدًا من الوقت للتعافي الكامل، لتجنّب أي تفاقم محتمل في الإصابة.

هذا القرار يعكس حرص الجهاز الفني على سلامة اللاعبين واستعدادهم للمراحل المقبلة من الموسم، خصوصًا أن الفريق ينافس على أكثر من جبهة محليًا وقاريًا.

النصر يسعى للعبور إلى ربع النهائي

ورغم الغيابات، يدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المميزة مؤخرًا، ويأمل في تجاوز عقبة الاتحاد لبلوغ الدور ربع النهائي ومواصلة مشواره نحو اللقب الذي يُعد أحد أبرز أهداف الفريق هذا الموسم.

ويعوّل جيسوس على خبرة نجومه الكبار مثل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وساديو ماني لقيادة الفريق نحو تحقيق فوز ثمين أمام منافس شرس يطمح هو الآخر لإنقاذ موسمه بالتأهل.

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام الاتحاد

من المتوقع أن يدخل النصر المباراة بالتشكيلة التالية: