غيابات مؤثرة تضرب الهلال قبل الديربي أمام الشباب بالجولة 7 من دوري روشن

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية ومهمة أمام الشباب، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة تعد محورية لمسيرة الزعيم في الموسم الحالي، إذ يسعى الفريق إلى مواصلة مطاردة القمة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

الهلال يواجه تحديات كبيرة بسبب الغيابات

يدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي اللقاء وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريق، بعدما تعرض عدد من اللاعبين الأساسيين لإصابات مفاجئة، إلى جانب استبعاد آخرين لأسباب فنية، ما يجعل مهمة الهلال أكثر تعقيدًا أمام خصم عنيد مثل الشباب.

ورغم هذه التحديات، يواصل الهلال استعداداته بجدية عالية، من خلال تدريبات مكثفة تهدف إلى تجهيز البدلاء وتعويض النقص في التشكيلة الأساسية، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي تُمكن الفريق من الحفاظ على أسلوبه الهجومي المعتاد.

إصابات مفاجئة تربك حسابات إنزاجي

تلقى الجهاز الفني للهلال ضربة موجعة قبل مواجهة الشباب، بعد إصابة الثنائي داروين نونيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، حيث غاب اللاعبان عن المران الأخير للفريق، ليقرر إنزاجي استبعادهما من قائمة المباراة بشكل رسمي.

كما شهدت القائمة استبعاد الحارس ماتيو باتوييه لأسباب فنية تتعلق بلوائح عدد الأجانب المسموح بمشاركتهم، إلى جانب استبعاد الثنائي محمد القحطاني وعبد الكريم دارسي بقرار فني من المدرب الإيطالي.

اللاعب المركز سبب الغياب داروين نونيز مهاجم إصابة سيرجي سافيتش وسط إصابة ماتيو باتوييه حارس مرمى استبعاد فني عبد الكريم دارسي وسط استبعاد فني محمد القحطاني وسط استبعاد فني

عودة سالم الدوسري تعيد الأمل للهلال

في المقابل، تلقى الهلال أنباء سارة بعودة النجم الدولي سالم الدوسري إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه الكامل من الإصابة، حيث بات جاهزًا للمشاركة في اللقاء المرتقب أمام الشباب.

وتعد عودة الدوسري دفعة معنوية قوية للفريق، خصوصًا بعد غياب نونيز وسافيتش، إذ يعول عليه إنزاجي لقيادة الهجوم إلى جانب البرازيلي مالكوم والمهاجم الشاب ماركوس ليوناردو، من أجل تأمين النقاط الثلاث ومواصلة الزحف نحو الصدارة.