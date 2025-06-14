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غيابات مؤثرة تضرب إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في افتتاح مونديال الأندية 2025

اميرة محمد

كشف الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن غياب عدد من أبرز لاعبي فريقه عن المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025، وذلك بسبب سلسلة من الإصابات التي طالت التشكيلة الأساسية للفريق قبل انطلاق البطولة.

غيابات مؤثرة تضرب إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في افتتاح مونديال الأندية 2025

وخلال مؤتمر صحفي عقده ماسكيرانو أكد غياب النجم الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر وزميل ميسي السابق في برشلونة، بسبب إصابة عضلية في الساق، مشددًا على أن غيابه يعد خسارة فنية كبيرة، خاصة في ظل ما يقدمه من مساهمات هجومية وتمريرات حاسمة.

ولم تقتصر الغيابات على جوردي ألبا فقط، حيث أكد ماسكيرانو أن الفريق سيفتقد أيضًا خدمات لاعب الوسط الدفاعي يانيك برايت والمدافع غونزالو لوغان في المواجهة الافتتاحية، وأضاف أن هذه الأسماء لن تكون جاهزة للمباراة الأولى، ما اضطرنا لإجراء تعديلات على التشكيلة الدفاعية للفريق ونأمل أن يتمكنوا من اللحاق بالمباراة الثانية.

كما كشف مدرب إنتر ميامي أن قلب الدفاع ديفيد مارتينيز تعرض لآلام عضلية خلال المران الأخير، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار احترازي باستبعاده من اللقاء الأول لتفادي تفاقم الإصابة، مؤكدًا أن الفريق اعتاد على تجاوز مثل هذه الظروف خلال الموسم، وأن البدلاء لديهم القدرة على تعويض الغيابات.

وتأتي هذه الغيابات في وقت حساس بالنسبة للفريق الأمريكي الذي سيصطدم بفريق الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي، في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 15 يونيو، ويتواجد إنتر ميامي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، في نسخة مرتقبة من البطولة التي تقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.


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عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.

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