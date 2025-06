غيابات مؤثرة تضرب إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في افتتاح مونديال الأندية 2025

كشف الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن غياب عدد من أبرز لاعبي فريقه عن المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025، وذلك بسبب سلسلة من الإصابات التي طالت التشكيلة الأساسية للفريق قبل انطلاق البطولة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده ماسكيرانو أكد غياب النجم الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر وزميل ميسي السابق في برشلونة، بسبب إصابة عضلية في الساق، مشددًا على أن غيابه يعد خسارة فنية كبيرة، خاصة في ظل ما يقدمه من مساهمات هجومية وتمريرات حاسمة.

Inter Miami head coach Javier Mascherano confirms what was suspected: Alba as well as Gonzalo Lujan and Yannick Bright will miss the first game vs Al Ahly. #InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/iXXjSmp9Pu

❌ Jordi Alba is OUT for the Club World Cup opener.

ولم تقتصر الغيابات على جوردي ألبا فقط، حيث أكد ماسكيرانو أن الفريق سيفتقد أيضًا خدمات لاعب الوسط الدفاعي يانيك برايت والمدافع غونزالو لوغان في المواجهة الافتتاحية، وأضاف أن هذه الأسماء لن تكون جاهزة للمباراة الأولى، ما اضطرنا لإجراء تعديلات على التشكيلة الدفاعية للفريق ونأمل أن يتمكنوا من اللحاق بالمباراة الثانية.

كما كشف مدرب إنتر ميامي أن قلب الدفاع ديفيد مارتينيز تعرض لآلام عضلية خلال المران الأخير، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار احترازي باستبعاده من اللقاء الأول لتفادي تفاقم الإصابة، مؤكدًا أن الفريق اعتاد على تجاوز مثل هذه الظروف خلال الموسم، وأن البدلاء لديهم القدرة على تعويض الغيابات.

🗣️ Javier Mascherano on Inter Miami's lack of signings for the CWC: "I would have liked to have strengthened us. For example, we will face Al Ahly, they made 5 or 6 signings… We didn't."

"We needed signings, that's clear, but it wasn't possible. I will worry about what I can… pic.twitter.com/BnKzAIBXPs

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 13, 2025