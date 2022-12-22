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غيابات فريق مانشستر سيتي اليوم أمام ليفربول وموعد المباراة

زياد محمد

يواجه فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق ليفربول في دور 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة هداف الفريق ايرلينغ هالاند تحقيق الفوز على ليفربول والوصول إلى دور ربع النهائي من البطولة، وفي الجانب المقابل يسعى فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح تحقيق الفوز للوصول إلى الدور القادم من البطولة، ويسعى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول مواصلة إنجازاته مع الفريق.

غيابات فريق مانشستر سيتي اليوم أمام ليفربول وموعد المباراة 1 22/12/2022 - 11:29 ص

تفاصيل المباراة:

أرسنال يحتفظ بالصدارة بالرغم من الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

البطولة كأس الرابطة الإنجليزية
الجولة دور 16
ملعب المباراة ملعب الاتحاد
القناة الناقلة بي إن سبورت بريميوم 1
المعلق حسن العيدروس
تاريخ المباراة  الخميس 22 ديسمبر 2022
توقيت المباراة في مصر 10 مساء
توقيت المباراة في السعودية 11 مساء

غيابات فريق مانشستر سيتي عن المباراة:

  • إيدرسون مورايس.
  • روبن دياز.
  • إيميريك لابورت.
  • كانسيلو.
  • جون ستونز.
  • جاك غريليتش.
  • فيل فودين.
  • كالفين فيليبس.
  • جولييان ألفاريز.
  • بيرناردو سيلفا.
  • كايل والكر.
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زياد محمد

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

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