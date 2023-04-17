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غيابات الأهلي أمام سموحة.. 10 لاعبين أبرزهم معلول والشحات

محمد الشيمي

شهدت قائمة النادي الأهلي التي ستواجه سموحة في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين غيابات مؤثرة، ويواجه الأهلي منافسه سموحة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 26 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب، حيث اختتم فريق النادي الأهلي تدريباته عصر الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك في إطار استعدادات الفريق للمباراة، وتم إعلان القائمة المسافرة إلى برج العرب بالإسكندرية، والتي شهدت الكثير من الغيابات.

غيابات بالجملة

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يغيب عن فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام سموحة كلاً من: ” حمدي فتحي للإيقاف، ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي للإصابة، وعلي معلول وحسين الشحات بسبب الإجهاد، وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية”.

اجتماع كولر

حرص المدير الفني لفريق النادي الأهلي “مارسيل كولر” على الاجتماع باللاعبين وعقد جلسة مطولة قبل بداية فقرات المران، وذلك للحديث عن مباراة سموحة وضرورة التركيز في المباراة وحسم الثلاث نقاط لتأمين الصدارة وتوسيع الفارق عن أقرب المنافسين.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق واندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد مدرب حراس المرمى “ميشيل يانكون” الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحازم جمال، في تدريبات بدنية وفنية قبل أن ينتظموا في التدريبات الجماعية.

وعلى هامش المران، اجتمع مارسيل كولر بالجهاز الفني المعاون، في حضور كابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، لبحث بعض الترتيبات للفترة المقبلة.

واختتم مارسيل كولر المران بعمل تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وظهر اللاعبون بحالة بدنية وفنية مميزة.

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محمد الشيمي

مهتم بكرة القدم العربية والعالمية وتحليل أداء اللاعبين، محب للكتابة عن الوطن العربي والمواضيع الرائجة في شتى المجالات، محرر بموقع نجوم مصرية.

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