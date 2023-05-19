غيابات الأهلى أمام الترجى التونسى فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الليلة

يتجدد اللقاء القوي بين الفريقين الأهلي والترجي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد القاهرة، وذلك ضمن مباراة “إياب” نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلي اليوم

يعد حارس المرمى محمد الشناوي أحد أهم الغيابات لفريق الأهلي في مباراته ضد الترجي التونسي الليلة، حيث يعاني من إصابة في السمانة. وينضم الشناوي إلى قائمة الغيابات الطويلة التي تضم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين يستكملان برنامج التأهيل من إصابات الرباط الصليبي، بالإضافة إلى غيابات كل من رأفت خليل ورامي ربيعة بسبب الإصابة، وأيمن أشرف وسافيو لأسباب فنية.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللاعب محمد الضاوي كريستو انضم إلى منتخب تونس للشباب للمشاركة في كأس العالم للشباب التي تقام في الأرجنتين هذا الشهر، مما يعني غيابه عن المباراة الليلة أيضًا.

وسيكون ذلك تحدًا كبيرًا لفريق الأهلي الذي يتعين عليه التعامل مع هذه الغيابات والمحاولة لتعويضها بأفضل طريقة ممكنة، بهدف تحقيق الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.