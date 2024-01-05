غوندوغان ينقذ برشلونة من فخ التعادل في الدقائق الأخيرة أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني 2024

استطاع نادي برشلونة أن يخرج من فخ التعادل الذي كاد أن يقع فيه خلال مباراته مساء أمس الخميس أمام نادي لاس بالماس، حيث استطاع اللاعب غوندوغان أن يحقق هدف الفوز في الزمن الإضافة بعد نهاية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 3+90 وانتهت المباراة بفوز النادي الكتالوني على لاس بالماس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس

انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدفي وحيد، واستطاع النادي الكتالوني بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز أن يحصد نقاط المباراة كاملة وهذا الفوز جعله يصعد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني متفوقاً على نادي أتلتيكو مدريد بعد أن كان متفوقاً على برشلونة.

بدأ الشوط الأول بمستوى رائع من قبل الفريقين في محاولة تسجيل الهدف الأول بشكل مبكر في الدقائق الأولى حيث نجح اللاعب منير الحدادي مهاجم نادي لاس بالماس في تحقيق الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 12 بالشوط الأول، وهذا ما جعل برشلونة يتحرك بشكل فوري لمعادلة النتيجة وبالفعل شهد الشوط الأول العديد من المحاولات من قبل لاعبي برشلونة لتسجيل هدف التعادل إلا أن الشوط الأول انتهى على هذه النتيجة بفوز لاس بالماس بهدف مقابل لا شيء.

بدأ الشوط الثاني من المباراة وصولاً إلى الدقيقة 55 التي استطاع فيها اللاعب فيران توريس أن يسجل هدف التعادل لفريقه برشلونة، واشتعلت أجواء المباراة بعد تعادل النتيجة هدف مقابل هدف، واستمرت المحاولات حتى انتهاء الشوط الثاني بهذه النتيجة وبدأ الوقت الإضافي، وفي الدقيقة 1+90 تم طرد لاعب لاس بالماس دالي سينجرافين، واستغل برشلونة هذا الطرد لصالحه وبدأ في الضغط حتى سجل اللاعب غوندوغان هدف الفوز في الدقيقة 3+90 وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد.