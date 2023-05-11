غوارديولا غاضبًا: من قال أننا سوف نقوم بتدمير الريال في السانتياغو

تحدث المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا بعد مباراة السيتي أمام الريال في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقد صرح غوارديولا خلال أحد المداخلات الصحفية ردًا على تساؤل الصحفي “الجميع اعتقد أن السيتي سوف يقوم بتدمير الريال”، ليرد غوارديولا قائلًا: هل تعرف أولًا مع من نلعب وعدد ألقابه في البطولة الأوروبية؟..من هم الجميع؟..من قال أننا سوف نقوم بتدمير الريال.

وأضاف خلال تصريحاته: لو كنت تعتقد أننا سوف نقوم بالفوز بسداسية نظيفة فهذا خطأك أنت وليس خطأي.

وأكمل حديثه قائلًا: لقد كنا نواجه الريال “بطل دوري الأبطال” وقد تمكنا من خوض لقاء جيد، لم يكن أمرًا سهلًا أن أقوم بإدارة تلك المواجهة الصعبة، كما أنها لم تكن من المباريات السهلة للنجم هالاند.

واختتم جوارديولا قائلًا: لقاء العودة بملعب الإتحاد سيكون بمثابة مباراة نهائية، علينا تقديم أفضل مستوى لدينا.

يذكر أن لقاء العودة الحاسم بين الفريقين سوف ينطلق في يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من الشهر الحالي على ملعب الاتحاد.