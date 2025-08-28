غضب وهجوم عنيف على جوارديولا بسبب مرموش.. فما القصة؟

لا تزال أصداء هزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، تثير الجدل في الأوساط الإنجليزية، خاصة بعد الأداء الملفت للنجم المصري عمر مرموش، المعروف بلقب “البرنس”.

الصحافة الإنجليزية تدافع عن “البرنس”

انتقدت العديد من وسائل الإعلام البريطانية قرار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي باستبدال عمر مرموش في الدقيقة 53، إذ اعتبره خبراء كرة القدم قرارًا مفاجئًا وغير متوقع، خاصة بعد أن كان مرموش أحد أبرز لاعبي الفريق خلال اللقاء.

شبكة “سيتي إكسترا” أكدت أن النجم المصري شكل خطورة حقيقية على دفاع توتنهام، على الرغم من بعض الفرص الضائعة، مشيرة إلى أن جوارديولا فضل التضحية به مع زميله ريان شرقي والدفع بالثنائي جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا.

من جانبها، أشادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأداء مرموش، واعتبرت أنه حصل على أفضل تقييم بين لاعبي مانشستر سيتي، رغم الهزيمة، مؤكدة أن الفريق دفع ثمن إهدار هالاند للفرص، بينما استغل توتنهام الحد الأدنى لتسجيل هدفين حاسمين.

الجماهير تطالب بتعديل مركزه

لم تتوقف الانتقادات عند الصحافة، بل شملت جماهير السيتي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المشجعين بتغيير مركز عمر مرموش ضمن تشكيلة الفريق.

أحد مشجعي السيتي كتب عبر “إكس”:

“لا يوجد مستقبل لعمر مرموش مع مانشستر سيتي إذا استمر باللعب على الجناح الأيسر، لقد رأينا نسخة مختلفة من مرموش لكن ليس في هذا المركز.”

وأضاف مشجع آخر:

“عمر مرموش لا يناسبه مركز الجناح الأيسر، ويجب الاعتماد عليه كمهاجم أو مهاجم ثانٍ.”

فيما وصف آخر قرار جوارديولا بإخراج اللاعب مبكرًا بأنه “أمر سخيف قد يؤثر سلبًا على مستواه”.

رغم الانتقادات، يظل عمر مرموش عنصرًا مؤثرًا في خط هجوم مانشستر سيتي، وقد تؤكد المباريات المقبلة على قدرته على الاستمرار في التشكيلة الأساسية، خاصة إذا تم توظيفه في مركزه الأنسب الذي يعكس إمكاناته الهجومية وفعاليته على أرض الملعب.