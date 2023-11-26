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غضب كبير من جمهور أهلي جدة بسبب تصرف رياض محرز نجم الفريق

هبة حسني سليمان

أثار النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي أهلي جدة حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية في الشارع الرياضي السعودي بسبب التغريدات التي نشرها على حسابه الرسمي على كل من موقع التواصل الاجتماعي إكس وإنستجرام.

صورة لرياض محرز

وانتهت مباراة أهلي جدة أمام نادي الشباب في منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بدون أهداف ليفقد النادي الأهلي أربع نقاط في آخر مباراتين له بعدما تعادل أمام ضمتي بهدفين مقابل هدفين.

 تغريدات رياض محرز بعد المباراة

صورة لرياض محرز
مصدر الصورة: كوورة

ونشر النجم الجزائري رياض محرز على حسابه الرسمي صور من لقاء الأهلي أمام الشباب وعبر فيها عن رضاه بما حصل في هذا اللقاء ليلاقي غضب واسع من جمهور النادي ليضطر محرز بعد فترة من حذف المنشور من على منصة إكس ثم قام بغلق التعليقات على المنشور على منصة إنستجرام.

 ترتيب أهلي جدة في دوري روشن السعودي

صورة لشعار نادي أهلي جدة
مصدر الصورة: بطولات

والجدير بالذكر أن التعادل بين نادي الأهلي والشباب رفع رصيد الراقي إلى النقطة 37 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ليبتعد عن الصدارة بفارق 11 نقطة حيث يحتل نادي الهلال صدارة الترتيب بينما يأتي نادي النصر في مركز الوصافة، أما نادي الشباب فارتفع رصيده إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر من الترتيب.


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عن الكاتب:
هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها

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