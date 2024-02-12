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غضب سعودي من السداسي المغضوب عليهم بعد قرارات لجنة الاحتراف

أحمد علي
الساعات القليلة الماضية شهدت صدور قرارات صادمة من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد ستة لاعبين دوليين.

على رأسهم سلمان الفرج.. تفاصيل إيقاف الستة لاعبين

أصدرت لجنة الاحتراف بيانًا رسميًا، حيث أكدت فيه إيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى النصر السعودي ومنتخب الأخضر 5 شهور، بجانب تغريمه ماليًا 300 ألف ريال سعودي.

كما جاءت الغرامة ب 200 ألف ريال سعودي لسلطان الغنام، لاعب النصر ومنتخب السعودية، بجانب تغريم سلمان الفرج، قائد الهلال 100 ألف ريال.

فيما تعرض الثلاثي محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي، لاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم للإيقاف لمدة شهرًا واحدًا مع تغريم ما منهم 200 ألف ريال سعودي.

 

سبب إيقاف السداسي السعودي المغضوب عليهم

كشفت البيان الصادر من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أن السداسي تآمروا على المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعدما رفض عددًا منهم خوض عدد من المباريات.

وأشار البيان إلى أن هناك لاعبين رفضوا الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني بسبب مباريات للأندية التي ينتمون إليها.
في سياق متصل، علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أكد أن القرارات مدروسة بشكل قانوني 100%.
وأشار الفراج إلى أن من يقول أن هذه القرارات ليست قانونية فهو لا يعرف شيء.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تعرض للخسارة من نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي من كأس آسيا قطر 2024، ليودع البطولة وسط صدمة جماهيرية كبيرة.

 

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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