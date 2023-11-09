غضب زملكاوي من فيتوريا والسبب صبحي وفتوح

علق كل من الناقد الرياضي عمرو الدرديري والإعلامي الزملكاوي شادي عيسى على انضمام فتوح ومحمد صبحي إلى قائمة المنتخب المصري.

وكتب الدرديري على حسابه الشخصي في فيسبوك: “مفاجأة! فتوح وصبحي ضمن قائمة المنتخب، عيب والله”.

فيتوريا يدافع عن نفسه المنتخب محتاجهم

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أسباب ضمه للاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، على الرغم من الإيقاف من الزمالك.

وقال روي فيتوريا: “لم يعلم أحد بانضمام صبحي وفتوح للمنتخب إلا اليوم، حتى المعاونين، قرار الانضمام فني والمنتخب بحاجة إليهم، وقرارنا نأخذه بعيدًا عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”.

وأعلن اليوم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، الذي يتضمن مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

– حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

– الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

– الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

– الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.