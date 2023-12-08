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غضب جماهيري يُلاحق جاياردو مع اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية.. “آراء صادمة”

أحمد علي

تسيطر حالة من الغضب وسط جماهير اتحاد جدة السعودي، بعد الخسارة من ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن للموسم الجاري 2023/2024.

جماهير اتحاد جدة تهاجم جاياردو وتطالب بعودة نونو سانتو

هاجم قطاع كبير المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، بعد الخسارة من ضمك والابتعاد كثيرًا عن المنافسة على لقب الدوري السعودي لهذا الموسم، بعدما أصبح فارق النقاط بين العميد والمتصدر الهلال 13 نقطة، كما أن الزعيم لعب مباريات أقل، ولديه مباراة اليوم في الجولة السادسة عشر.

ويواجه جاياردو غضب جماهير اتحاد جدة، حيث يخشى عشاق النمور أن يقدم العميد هذه المستويات قي بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، حيث تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة الاتحاد أمام ضمك تصدر عدد من الوسوم ومنها “#عودة_نونو_سانتو_مطلب_جماهيري”، وأيضًا “#طرد مرسيلو_جاياردو”، وذلك تعبيرًا من جماهير الاتحاد على غضبهم من النتيجة السلبية التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

وتعد هزيمة اتحاد جدة أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد هي الأولى للعميد تحت قيادة جاياردو، حيث فاز الأخير في 3 مباريات وتعادل في لقاءًا واحد.

وطالبت أعداد من جماهير اتحاد جدة بضرورة عودة نونو سانتو مرة أخري لقيادة العميد، بعد المستوى الذي ظهر عليه الاتحاد مع جاياردو أمام ضمك.

في المقابل طالب البعض الآخر بضرورة منح المدرب الأرجنتيني الوقت الكافي للتعرف على على الفريق أكثر، خاصة وأنه لم يتولي تدريب الفريق سوى في 5 مباريات، ولم ينجح في التعرف على اللاعبين وقدراتهم بشكلًا كاملًا.

آراء جماهير اتحاد جدة جدة بعد الخسارة من ضمك

https://twitter.com/WD111111111/status/1732801431227306299?t=NA1Rnq6L3JTzie2d6mSLhw&s=19

https://twitter.com/sheotali/status/1732851117401219420?t=KMgUCu4K3CLmvPLvuRCBdg&s=19

 


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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