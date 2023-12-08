غضب جماهيري يُلاحق جاياردو مع اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية.. “آراء صادمة”

تسيطر حالة من الغضب وسط جماهير اتحاد جدة السعودي، بعد الخسارة من ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن للموسم الجاري 2023/2024.

جماهير اتحاد جدة تهاجم جاياردو وتطالب بعودة نونو سانتو

هاجم قطاع كبير المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، بعد الخسارة من ضمك والابتعاد كثيرًا عن المنافسة على لقب الدوري السعودي لهذا الموسم، بعدما أصبح فارق النقاط بين العميد والمتصدر الهلال 13 نقطة، كما أن الزعيم لعب مباريات أقل، ولديه مباراة اليوم في الجولة السادسة عشر.

ويواجه جاياردو غضب جماهير اتحاد جدة، حيث يخشى عشاق النمور أن يقدم العميد هذه المستويات قي بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، حيث تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة الاتحاد أمام ضمك تصدر عدد من الوسوم ومنها “#عودة_نونو_سانتو_مطلب_جماهيري”، وأيضًا “#طرد مرسيلو_جاياردو”، وذلك تعبيرًا من جماهير الاتحاد على غضبهم من النتيجة السلبية التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

وتعد هزيمة اتحاد جدة أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد هي الأولى للعميد تحت قيادة جاياردو، حيث فاز الأخير في 3 مباريات وتعادل في لقاءًا واحد.

وطالبت أعداد من جماهير اتحاد جدة بضرورة عودة نونو سانتو مرة أخري لقيادة العميد، بعد المستوى الذي ظهر عليه الاتحاد مع جاياردو أمام ضمك.

في المقابل طالب البعض الآخر بضرورة منح المدرب الأرجنتيني الوقت الكافي للتعرف على على الفريق أكثر، خاصة وأنه لم يتولي تدريب الفريق سوى في 5 مباريات، ولم ينجح في التعرف على اللاعبين وقدراتهم بشكلًا كاملًا.

آراء جماهير اتحاد جدة جدة بعد الخسارة من ضمك

https://twitter.com/WD111111111/status/1732801431227306299?t=NA1Rnq6L3JTzie2d6mSLhw&s=19

هل هذا هو الاتحاد الذي كنّا ننتظره ؟!! اليوم يتضح جلياً أنَّ المشكلة الحقيقية ليست في إبعاد مدرب والتعاقد مع آخر ، فلن يستطيع جاياردو على قول أخوننا المصريين ( أن يعمل من الفسيخ شربات ) !! لك الله يا اتحاد ..#الاتحاد_ضمك — عـبدالرحمن القرني (@A_algrni) December 7, 2023

مع نونو سانتو كنا سيئين؟ نعم لكن رغم كل هذا التخبيص لم ارى الاتحاد معاه فريق وضيع مثلما اراه مع جاياردو الآن👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼 — ريّان +14🏆🥇 (@rayan_98N) December 7, 2023

https://twitter.com/sheotali/status/1732851117401219420?t=KMgUCu4K3CLmvPLvuRCBdg&s=19

مباراة ضمك ليست مقياس افهموا يابشر

المدرب مريح ٩٠٪ من الاعبين الاساسيين انا واثق بالمدرب جاياردو وواثق بالاعبين ثقه

عمياء ، ونادينا معروف #الاتحاد يحب الصعاب ثقتي بهذا التسعيني عمياء 💛🖤. pic.twitter.com/ZO9XAOQ7e5 — مـبارك بن سعد (@wcs1v) December 7, 2023

الفريق كله تعبان بعدين هذا تبي رعبه حرره اليوم جاياردو ورط والغامدي دفاعيا خانقهم م يخليهم يتقدمون الا للكراث الثابتة اعطاني لمحة من نونو الجبان — n.y90 (@RayyanSaad81248) December 8, 2023

أحمد مجدي: "جاياردو" كان خارج نطاق الخدمة تماماً أمام ضمك، وأخطأ بفتح الملعب#كورة_روتانا #الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/pU7I3STDWo — برنامج كورة (@korarotana) December 7, 2023