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«غضب الاتحاد».. كيف تسبب نيمار والهلال في ضم جوهرة البرتغال لصفوف النصر؟

أحمد ياسر محمد

فجّر البرتغالي لويس كاسترو ، مدرب نادي النصر ، مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص طريقة تعاقد النصر مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو ، نجم العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لويس كاسترو من تدريبات فريق النصر - المصدر: نادي النصر عبر منصة إكس

وانضم أوتافيو مونتيرو لصفوف النصر قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، في صفقة كلفت خزينة العالمي 60 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

كاسترو: نيمار السبب في ضم أوتافيو للنصر

وقال لويس كاسترو في مقابلة تلفزيونية: «كل ما أعرفه هو أننا أردنا التوقيع مع أوتافيو ، ولم يكن لدينا ميزانية لذلك، ولأن نادي بورتو أراد حينها 40 مليون يورو دفعة واحدة ولم يكن هناك ارتفاع في الميزانية».

وتابع مدرب النصر: «بعد التفاوض مع أوتافيو كان نيمار قادمًا للهلال في ذلك الوقت، وبعد ذلك فتحوا الميزانية لجلب نيمار، وعندما تم ذلك قام صندوق الاستثمار بفتح الميزانية لباقي أندية الصندوق».

وواصل: « تم فتح الميزانية، وما لم يكن كان ممكنًا في تلك اللحظة أصبح ممكنًا في المستقبل، وبالتقسيط، هذا شرح للوضع الذي حصل بطريقة بسيطة جدًا».

غضب اتحادي من تصريحات كاسترو

وكشفت تقارير سعودية عن غضب جماهير الاتحاد من تصريحات كاسترو ، بسبب فتح الميزانية لأندية بعينها وتسهيل تعاقداتها مع لاعبين، والتضييق على أندية أخرى.

واعتبر بعض من جماهير الاتحاد تصريح كاسترو عن صفقة أوتافيو، تدليل من صندوق الاستثمار للنصر والهلال، وعدم فتح الميزانية أمام الاتحاد لجلب محمد صلاح من ليفربول.

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عن الكاتب:
أحمد ياسر محمد

أحمد ياسر صحفي رياضي مصري مهتم بالكتابة في المجال الرياضي، ٢٤ عام، حاصل على بكالوريوس في الإعلام قسم الصحافة، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية الكبرى بمصر، وموقع نجوم مصرية

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