غضب إسرائيلي من النرويج بسبب غزة.. فماذا حدث و ما القصة؟.. ودولة أخرى تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في البطولات

أصبحت المواجهة المرتقبة بين النرويج وإسرائيل في تصفيات كأس العالم إلى حدث استثنائي يتجاوز حدود كرة القدم، بعدما أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص كامل أرباح اللقاء لصالح منظمات إنسانية عاملة في قطاع غزة.

وفي هذا السياق علق الاتحاد النرويجي برئاسة ليزه كلافينيس، قائلًا في بيان رسمي أن العائدات ستوجَّه مباشرة إلى مؤسسات تقدم مساعدات طارئة للمدنيين المتضررين، مشددًا على أن “المعاناة المستمرة في غزة لا تسمح بالوقوف موقف المتفرج”.

وأضافت كلافينيس أن بلادها “لا يمكنها أن تكون محايدة أمام هذه المأساة”، معتبرة أن الرياضة قادرة على إرسال رسالة إنسانية قوية في أوقات الأزمات.

إسرائيل تهاجم النرويج

الخطوة النرويجية تسببت بموجة غضب في الجانب الإسرائيلي، حيث أصدر الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بيانًا أعرب فيه عن استيائه مما وصفه بـ”تسييس الرياضة”.

البيان ذهب أبعد من ذلك حين هاجم النرويج ساخرًا من ملف صيد الحيتان، وطالب بتوجيه الأموال إلى “ضحايا هجمات السابع من أكتوبر” أو “دعم جهود تحرير الرهائن”، محذرًا من انتقال العائدات إلى “جهات غير شرعية”.

وفي ظل هذا الجدل، رأت صحف أوروبية أن القرار النرويجي يضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) أمام تحدٍ جديد، حيث يُعاد طرح السؤال القديم: أين تنتهي حدود الرياضة وتبدأ السياسة؟

إيطاليا تدخل على خط الأزمة

الأمر لم يتوقف عند حدود النرويج وإسرائيل، إذ دخلت رابطة المدربين في إيطاليا على خط النقاش الساخن، بعدما رفعت توصية إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تطالبه بدعوة “فيفا” و”يويفا” لتعليق مشاركة إسرائيل مؤقتًا من البطولات الدولية، معتبرة أن “القيم الإنسانية التي تحميها الرياضة تفرض التحرك العاجل”.