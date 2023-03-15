“عودة بنزيما ضد صلاح”.. تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد وليفربول ببطولة دوري ابطال اوروبا ٢٠٢٣

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدير فريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق المشاركة في مباراة ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام الليلة الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ويسعى فريق الريال إلى تأكيد تفوقه بعد فوزه في مباراة الذهاب على ملعب “أنفيلد” بنتيجة 5-2، وهو يرغب في تحقيق الفوز أمام جماهيره وعلى ملعبه.

عودة بنزيما من الإصابة لمواجهة ليفربول

وشهدت القائمة عودة اللاعبين كريم بنزيما وفيرلاند ميندي، الذين يعتبران أحد الأوراق الرئيسية في تشكيلة الفريق، والجماهير تتطلع لأدائهما المميز في هذه المواجهة المهمة.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد ليفربول كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كرفخال – ميليتاو – روديجير – ناتشو.

خط الوسط: مودوريتش – تشواميني – كروس – فالفيردي.

خط الهجوم: بنزيما – فينيسيوس.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد ريال مدريد الليلة