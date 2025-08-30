عودة الهداف التاريخي للدوري السعودي عبر بوابة هذا النادي

كشف بيان صادر عن نادي الحزم السعودي، تعاقده رسميًا مع المهاجم السوري عمر السومة، قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مقطع ترويجي

وأعلنت إدارة الحزم عن الصفقة عبر حسابه على منصة “إكس”، حيث نشر مقطعًا ترويجيًا مرفقًا بعبارة: “لاحق الأسطورة.. لو استطعت”، في إشارة إلى رصيد السومة التهديفي التاريخي في دوري السعودي، والذي بلغ 154 هدفًا.

وتستمر مسيرة السومة، صاحب الـ36 عامًا، في الدوري السعودي بعد تجربته مع العروبة الموسم الماضي، والتي انتهت بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، رغم تسجيله 11 هدفًا وصناعته 3 أخرى في 17 مباراة، إضافة إلى تحقيقه رقمًا تاريخيًا بتسجيل ثلاثيتين يفصل بينهما أكثر من عشر سنوات.

الجدير بالذكر أن المهاجم السوري قد شارك مؤخرًا في كأس العالم للأندية 2025 بقميص الوداد المغربي، بعدما انتقل إليه بشكل قصير المدى من العروبة.

المحطة الثانية للسومة

ويمكن القول أن محطة العروبة الثانية للسومة في الدوري السعودي، بعد رحلته الطويلة مع النادي الأهلي التي استمرت نحو تسع سنوات، وحصد خلالها العديد من الألقاب والأرقام القياسية، ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة.

وسافر السومة إلى مدينة الرس مساء الثلاثاء، حيث شارك مباشرة في تدريبات الحزم وسط ترحيب الجهاز الفني وزملائه بالفريق، في خطوة يأمل النادي أن تمنحه قوة هجومية إضافية في الموسم الجديد.

وكان السومة قد صرّح في وقت سابق برغبته في إنهاء مسيرته بقميص الأهلي، مؤكدًا أن مواجهة فريقه السابق تسببت له بمشاعر ارتباك وصعوبة بالغة، لكنه شدد على أن استمراره في الملاعب دليل على رغبته في العطاء حتى آخر لحظة.

ويوجد عمر السومة تاريخًا مميزًا فى الدورى السعودى حيث تألق مع النادي الأهلي الذي حمل شعاره لسنوات طويلة، وساهم في تحقيق العديد من البطولات معه.

ونجح السومة في حفر اسمه كأحد أبرز الهدافين بمجموع 155 هدفاً، ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب هدافى الدورى السعودى عبر التاريخ.