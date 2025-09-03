عودة الفرعون.. مواعيد مواجهات الريدز في سبتمبر بعد التوقف الدولي

يتجهز النجم محمد صلاح ، نجم منتخب مصر، لعد من المواجهات من العيار الثقيل مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية خلال شهر سبتمبر.

مباريات ليفربول في شهر سبتمبر

ومن المقرر أن تبدأ مواجهات ليفربول فى شهر سبتمبر بمواجهة بيرنلي خارج ملعبه فى الرابعة عصر الأحد 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسيصبح ملعب “آنفيلد” مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساء الأربعاء 17 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ضد إيفرتون

ويرجع ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون في مباراة الديربي التي تجمعهما في الثانية والنصف ظهر السبت الموافق 20 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة “البريميرليج”.

ويستقبل ليفربول نظيره ساوثهامبتون في العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 24 سبتمبر بملعب “آنفيلد” ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يحل ضيفاً على كريستال بالاس بملعب “سيلهرست بارك”، في الخامسة مساء السبت الموافق 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وينهي نادي ليفربول مبارياته في شهر سبتمبر بالذهاب إلى تركيا لمواجهة جالطة سراي في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.