عودة الأهلي من الدرجة الأولى بتحدٍ صعب أمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.. تعرف على الموعد، والتشكيل المتوقع، والقنوات الناقلة

يسعى النادي الأهلي في العودة من جديد إلى منصات التتويج، واسعاد جماهيره، وذلك بمواجهة قوية في بداية مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، أمام نادي العين السعودي، ويسعى كلا الفريقين في تقديم مباراة قوية في ظل امتلاك كل فريق لمجموعة متميزة من اللاعبين، ويسعى الكبير الأهلاوي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، والمضي قدما في هذه البطولة، حيث غاب الفريق عن المشاركة فيها الموسم الماضي، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

شعار نادي العين السعودي، والنادي الأهلي السعودي، المصدر: نجوم مصرية.

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية اللقاء المنتظر بين العين والأهلي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، ويمكن للجماهير حجز تذاكر المباراة، التي ستكون في غاية الإثارة والندية.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة

من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم:

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

في الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، عبد الباسط هندي، بسام الحريجي.

في وسط الملعب: محمد المجحد، علي الأسمري، فراس البريكان، فيخا، ماكسيمان.

في الهجوم: فيرمينو.