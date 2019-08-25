التعاقد مع مدير فني كبير للأهلي أصبح هو الحديث الدائر على الساحة الرياضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث أن هناك العديد من الأسماء، التي تبرز وهناك البعد الأخر الذي يختفي حيث أن مسئولى النادى الأهلى يرغبون فى التعاقد مع مدير فني ذات سمعة طيبة له سيرة ذاتية مميزة استطاع أن يحقق العديد من الانجازات مع الفرق والأندية التي قام بتدريبها.

وعلى الرغم من ترشيح العديد من الأسماء الكبيرة لتدريب النادي الأهلي إلا أن النواحي المادية تعد هي العائق الأكبر للتعاقد مع مدرب يمتلك القدرة على إعاده النادي الأهلي الى المكانة الصحيحة له.

المبلغ المرصود للتعاقد مع مدير فني كبير للأهلي

على الرغم من وجود العديد من السير الذاتية القوية للعديد من المدربين ولكن المبلغ الذي يحتاج إليه المدربين يعد كبير نوعا ما لذلك فإن النادي الأهلي يتأنى بشكل كبير حتى يستطيع الحصول على مدير فني متميز بأقل تكلفة ممكنة.

حيث أن المدير المدرب المتميز يتخطى مرتبه حاجز ال 3 مليون يورو في العام و هو المبلغ الذي يزيد عن ما رصدته إدارة النادي الأهلي 2 مليون يورو بحد أقصى، وكانت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي برئاسة الشيخ طه اسماعيل قد إعلنت من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن وجود حوالي 30 سيرة ذاتية وأنهم يعملون في الوقت الحالي على تصفيتها إلي خمس أسماء وذلك طبقا لمجموعة من المعايير التي تم وضعها والتي يأتي على رأسها المقابل المادي للمدرب.

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