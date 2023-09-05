عملية جراحية.. سقوط «الخطيب» في الجيم وارتطامه بأحد الاجهزه

ذكرت قناة النادي الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، تعرض لدوار داخل صالة الجيم واصطدمت رأسه بجهاز من الأجهزة، وأصيب رئيس النادي الأهلي المصري في رأسه أثناء تواجده فى النمسا لمتابعة معسكر الفريق ،وتم نقله إلي المستشفي لعمل الإجراءات الطبيه له.

محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي داخل المستشفي - موقع الاسبوع

وتم اجراء عمليه جراحيه له حيث تم عمل ثلاثة غرز في رأسه.

وطمانت قناة النادي الأهلي جماهير النادي وعشاقه ومحبي الكابتن محمود الخطيب أنه بخير، حيث أكد رئيس النادي الاهلي حرصه علي طمأنة الجماهير.

وكشف مصدر ببعثة النادي الأهلي بالنمسا عن الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد إصابته في الرأس مشيرا إلي أن حالة بيبو ليست خطيرة لكنها قد تمنعه من متابعة المعسكر.

وذكر المصدر أن الخطيب سيخضع لعدد من الفحوص الطبية قبل أن يحدد طبيبه المعالج مراحل استكمال علاجه في الفترة المقبلة.