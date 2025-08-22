أخبار الرياضة

عمر مرموش يشيد بإنجاز محمد صلاح ويطلق تصريحات نارية عن هالاند وجوارديولا

محمود محمد عبد العال

أدلى النجم المصري عمر مرموش بتصريحات مثيرة خلال مقابلة مع شبكة تي إن تي سبورت، تطرق فيها إلى إشادته بزميله السابق الفرنسي هوجو إيكيتيكي، ونجم ليفربول محمد صلاح، كما تحدث عن تجربته الحالية مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وعلاقته المميزة بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

إشادة خاصة من عمر مرموش لمواطنه محمد صلاح

أكد مرموش أن مواطنه محمد صلاح ما زال يُثبت نفسه كأحد أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال: “كان صلاح أفضل لاعب في البريميرليج الموسم الماضي، وقدم مستويات مدهشة على مدار مواسم عديدة، والجميع يعرف جيدًا مدى جودته الاستثنائية”.

وعلّق مرموش على تألق الفرنسي هوجو إيكيتيكي، زميله السابق في آينتراخت فرانكفورت، والذي انضم مؤخرًا إلى ليفربول ليزامل صلاح: “إيكيتيكي بدأ الموسم بشكل رائع مع ليفربول وهذا لا يفاجئني، فقد عرفته جيدًا في فرانكفورت، إنه يملك إمكانيات مميزة”.

وقد سجل المهاجم الفرنسي هدفين بالفعل مع ليفربول هذا الموسم؛ الأول في مباراة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، والثاني في افتتاح الدوري ضد بورنموث.

وعن مدربه الحالي، أوضح مرموش مدى إعجابه بالعمل مع بيب جوارديولا: “بيب هو أفضل مدرب في العالم، العمل معه ممتع للغاية. أتعلم منه كل يوم، فهو يشرح التكتيك بطريقة بسيطة وفعّالة تساعد أي لاعب على التطور. شغفه في التدريبات والمباريات يدفعك دائمًا لتقديم أفضل ما لديك”.

كما أشاد المهاجم المصري بزميله في السيتي، النرويجي إيرلينج هالاند، قائلًا: “هالاند لاعب مثير للإعجاب، يسجل باستمرار ولديه شغف كبير لمواصلة التطور. اللعب بجواره يساعدني كثيرًا، والأهم هو الصداقة القوية بيننا خارج الملعب والتي تنعكس على أدائنا داخله”.

