عمر مرموش يخطف الأضواء في البريميرليغ.. صفقة الموسم لمانشستر سيتي

وصفت الصحف العالمية النجم الدولي المصري عمر مرموش بأنه “أحد أنجح صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم”، بعد انتقاله اللافت إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم مرموش البالغ من العمر 26 عامًا إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير 2025، في صفقة بلغت 75 مليون يورو، وهي الصفقة الوحيدة التي أبرمها المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال نافذة الانتقالات الشتوية.

ورغم انضمامه في منتصف الموسم، إلا أن مرموش سرعان ما فرض نفسه بقوة ضمن التشكيلة الأساسية، مقدمًا أداءً مميزًا منذ أول ظهور له بقميص السيتي، فقد أظهر مهارات هجومية لافتة سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها، ومن أبرز لحظات تألقه كانت مباراته الاستثنائية أمام نيوكاسل يونايتد حين سجل هاتريك خطف به قلوب جماهير ملعب “الاتحاد”، مؤكدًا جدارته بارتداء قميص السيتي.

وخاض مرموش 22 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، شملت 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 مباريات في كأس إنجلترا، و2 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباراة واحدة في كأس السوبر، وسجل 8 أهداف بقميص السيتي، منها 7 في الدوري وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وبذلك أصبح مرموش ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في صفوف السيتي بالدوري منذ يناير خلف النجم النرويجي إرلينغ هالاند، كما يعد خامس أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بين الدوريات الخمس الكبرى لهذا الموسم، بإجمالي 31 مساهمة.

ويستعد مرموش حاليًا لتمثيل مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت أنهى فيه الفريق موسمه المحلي بتحقيق فوز مهم على فولهام يوم الأحد 25 مايو 2025، رفع به رصيده إلى 71 نقطة ضامنًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومؤكدًا تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.