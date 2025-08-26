عمر مرموش يتفوق على رونالدو و أوسيمين في قائمة هامة بـ2025

واصل النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في عالم كرة القدم، بعدما احتل المركز التاسع في تصنيف أفضل مهاجمي العالم لعام 2025، الصادر عن شبكة givemesport العالمية، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جاء في المرتبة الـ13.

التصنيف اعتمد على عدة معايير أبرزها: معدل الأهداف، صناعة الفرص، الأداء الفردي، والتأثير في نتائج الفريق، ليؤكد مرموش أنه بات من بين أبرز النجوم الصاعدين في سماء الكرة الأوروبية.

تفوق لافت على رونالدو

رغم فارق الخبرة الكبير، نجح عمر مرموش في التفوق على أسطورة بحجم كريستيانو رونالدو، فقد خاض النجم المصري حتى الآن 241 مباراة مع الأندية المختلفة، أحرز خلالها 78 هدفًا وصنع 35، بينما يمتلك رونالدو أرقامًا ضخمة بتسجيله 795 هدفًا وصناعة 257 في 1056 مباراة، لكن التقييم الأخير ركز على الأداء الحالي وتأثير اللاعبين في فرقهم.

ترتيب أفضل مهاجمي العالم 2025

كيليان مبابي روبرت ليفاندوفسكي هاري كين إيرلينج هالاند ألكسندر إيزاك فيكتور جيوكيريس لاوتارو مارتينيز جوليان ألفاريز عمر مرموش فيكتور أوسيمين

مرموش.. أغلى لاعب إفريقي في البريميرليج

انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، جعله أغلى لاعب إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن. هذه الصفقة التاريخية وضعت اللاعب المصري تحت المجهر، لكنه سرعان ما برهن على أحقيته بالثقة.

في فترة وجيزة، ترك مرموش بصمته مع “السيتيزنز”، وكان أبرزها تسجيله هاتريك تاريخي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، ليصبح ثاني لاعب مصري يسجل ثلاثية في البريميرليج بعد محمد صلاح.

كما دخل تاريخ مانشستر سيتي بكونه صاحب رابع أسرع هاتريك في تاريخ النادي، وأسرع ثلاثية لعربي في الدوري الإنجليزي خلال 13 دقيقة و54 ثانية.

إنجازات وأرقام استثنائية

بجانب تألقه المحلي، تواجد عمر مرموش أيضًا ضمن قائمة أغلى 50 صفقة في تاريخ كرة القدم بحسب شبكة lentedesportiva العالمية، التي أشادت بقدراته الفنية ووصفته بأنه “سلاح هجومي مثالي في منظومة بيب جوارديولا”.