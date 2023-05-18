عمر السومة يغادر الأهلي ويعلن ناديه الجديد

عمر السومة، نجم الأهلي المعار إلى العربي القطري هذا الموسم، ما زال يثير الجدل حول مستقبله. على مدى العام الذي قضاه مع الفريق القطري في الدرجة الثانية من المسابقة السعودية، لم يتوقف الحديث عن مصيره.

وفي تطور مفاجئ، أعلن عمر السومة رحيله عن الأهلي وانتقاله إلى نادٍ جديد. وأفادت تقارير قطرية أن المفاوضات بين اللاعب والعربي القطري قد انتهت بنجاح، مما يشير إلى انتقال السومة إلى العربي بشكل دائم، اعتبارًا من الموسم المقبل 2023/2024.

تؤكد المصادر مخاوف اللاعب التي ترددت في الفترة الأخيرة، حيث أعرب السومة عن رغبته الكبيرة في الانتقال إلى دوري نجوم قطر والابتعاد عن الأهلي.

تأتي هذه الخطوة بعد أن توج السومة بلقب كأس أمير قطر قبل أيام مع فريقه الجديد، العربي، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية ضد الغريم السد، معززًا بذلك مكانة فريقه العربي وآمال الجماهير. وتزايدت التكهنات حول رغبة السومة في الاستمرار مع العربي لمواصلة مسيرته الناجحة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي نفس السياق، تمكن الأهلي من تخطي عقباته هذا الموسم بدون السومة وتأهل إلى دوري روشن لكرة القدم السعودي مرة أخرى. وبالتالي، يفتح هذا الانتقال بابًا جديدًا للسومة وفرصة للأهلي لتعويض غيابه والاعتماد على خيارات جديدة في المستقبل القريب.