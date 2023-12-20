عمر السومة يعتزل اللعب الدولي مع منتخب سوريا

أوضحت تقارير إعلامية قطرية، بأن السوري عمر السومة، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي العربي القطري، اعتزال اللعب الدولي، بعد ساعات من إعلان القائمة الأولية لمنتخب نسور قاسيون.

وصرح عمر السومة لقنوات الكأس القطرية، بأنه قرر رسميا الاعتزال الدولي عن اللعب مع منتخب سوريا بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأسيوية المقبلة.

وقرر مدرب منتخب سوريا ، الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاد اللاعب امخضرم عمرالسومة من القائمة الأولية المستدعاة لخوض كأس أمم آسيا 2024 في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة منتخب سوريا الأولية لبطولة كأس أمم آسيا قد شهدت تواجد 33 لاعبا، وستتقلص مستقبلا إلى 26، وسط استبعاد عمر السومة.

بينما أقيمت قرعة بطولة كأس امم آسيا 2024 في وقت سابق، وكانت قد أسفرت عن وقوع منتخب سوريا الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية رفقة أستراليا وأوزبكستان والهند.

وعلى مدار 11 عاما خاض القائد عمر السومة، 31 مباراة دولية مع منتخب سوريا بداية من عام 2012 وحتى الآن، سجل خلالها 18 هدفا.

وفي سياق آخر، فإن النادي العربي القطري، سبق أن أعلن تعاقده بصورة رسمية مع عمر السومة في يوليو الماضي، قادما من النادي الأهلي السعودي، والذي حقق معه لقب الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة لجائزة هداف المسابقة.