عمرو جمال ينتقل إلى طلائع الجيش لإنهاء أزمة التجنيد

حدد اللاعب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، وجهته المقبلة بعد فترة عدم الاستقرار التي مرة بها و أزمة التجنيد التي منعته من الاحتراف خارج مصر، حيث انتقل حاليًا إلى صفوف نادي طلائع الجيش لمدة عامين، لقضاء فترة التجنيد الخاصة به وقد وقع اللاعب للفريق في صفقة انتقال نهائي من النادي الأهلي و انضم إلى تدريبات الفريق، و بعد انتهاء هذه المدة سوف ينتقل إلى الصفاقسي التونسي لمدة عام على سبيل الإعارة كما كان محدد قبل هذه الأزمة، و من ثم يعود إلى القلعة الحمراء من جديد، بموجب العقد المبرم ما بين الثلاث أندية.







الصفاقسي و أزمة التجنيد الإجباري

حيث كان اللاعب عمرو جمال قد انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من المارد الأحمر إلى فريق الصفاقسي التونسي، و لكن طلب اللاعب للتجنيد الإجباري منعه من الاحتراف في تونس و عاد إلى مصر من جديد، وكان الفريق التونسي يتمسك بحقه في الحصول على خدمات اللاعب حتى النفس الأخير، وطالب الجهات المسؤولة في مصر بتسهيل الامر ولكن دون جدوى، وأرسل النادي البطاقة الدولية لعمرو جمال إلى نادي طلائع الجيش.







مسيرة الغزال منذ انتقاله للأهلي

الجدير بالذكر، أن اللاعب عمرو جمال يتواجد في صفوف المارد الأحمر منذ عام 2013 و كانت بدايته جيدة جدًا مع الأحمر إلى أن أصيب بالرباط الصليبي و بعد عودته واجهه الكثير من سوء الحظ و ملازمة الدكة، و قام الأحمر بإعارته إلى في عام 2017 إلى فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، و من ثم أعير إلى فنلندا نادي هلسنكي في عام 2018، و لعب معه آخر مباراة في يونيو من العام ذاته، قبل أن يعود لجدران القلعة الحمراء من جديد و لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق، مما جعل الأحمر يفكر في إعارته مرة أخرى.







و كان لعدم مشاركة اللاعب مع الأحمر تأثير كبير على مستواه الفني، و عدم انضمامه للمنتخب الوطني في كثير من المناسبات حيث لم يشارك مع الفراعنة سوي في تسعة عشر مباراة دولية فقط، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف فقط، و يطمح الغزال خلال فترة إعارته لطلائع الجيش أن يعود إلى مستواه من جديد من خلال مشاركته بصفة مستمرة و يعود إلى صفوف منتخب الفراعنة بعد غياب.